Paris » 08 апр 2025, 21:15

Приехал — грязь, запах, и сосед с перфоратором. Позвонил — "вам что-то не устраивает?". Конечно, не устраивает. Теперь только с рейтингами выше 4,5 и предоплатой через нормальный сервис.