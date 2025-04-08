как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?
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как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?
Приезжаю на пару дней и ищу жильё с хорошими условиями. Какие варианты надёжные?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?
Приехал — грязь, запах, и сосед с перфоратором. Позвонил — "вам что-то не устраивает?". Конечно, не устраивает. Теперь только с рейтингами выше 4,5 и предоплатой через нормальный сервис.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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