как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?

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как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?

Новое сообщение Axilless » 08 апр 2025, 18:47

Приезжаю на пару дней и ищу жильё с хорошими условиями. Какие варианты надёжные?


Axilless
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Re: как найти квартиру на сутки в Волгограде без посредников?

Новое сообщение Paris » 08 апр 2025, 21:15

Приехал — грязь, запах, и сосед с перфоратором. Позвонил — "вам что-то не устраивает?". Конечно, не устраивает. Теперь только с рейтингами выше 4,5 и предоплатой через нормальный сервис.
Paris
Фанат
 
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