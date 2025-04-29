Какой полотенцесушитель лучше купить?

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Какой полотенцесушитель лучше купить?

Новое сообщение gaps » 29 апр 2025, 11:53

Решил в ванную комнату купить полотенцесушитель , какой стоит приобрести?


gaps
Фанат
 
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Какой полотенцесушитель лучше купить?

Новое сообщение beml » 29 апр 2025, 13:08

Я приобрел электрический полотенцесушитель и он меня устраивает своими характеристиками
beml
Фанат
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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