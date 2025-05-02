Удобство постельного белья
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Удобство постельного белья
Столкнулась с проблемой — обычные простыни всё время сползают с матраса. Особенно когда ребенок крутится всю ночь. Есть ли альтернатива, которая реально решает эту проблему?
- Kendonar
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Re: Удобство постельного белья
Я раньше тоже мучилась с этим, пока не попробовала простыни на резинке. Они плотно охватывают матрас и держатся как влитые, даже если ребенок кувыркается всю ночь. Очень удобная вещь, теперь только такие и беру, даже муж заметил разницу.
- Anahar
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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