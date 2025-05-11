Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?
Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией? Не хочется заморачиваться с серверами.
- Axilless
- Фанат
-
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
-
Re: Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?
О, модные словечки пошли. Облако, интегратор… А по сути — серверы те же, только не твои. И потом ищи, кто крайний, когда всё ляжет.
- Dima
- Фанат
-
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6