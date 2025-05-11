Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?

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Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?

Новое сообщение Axilless » 11 май 2025, 17:16

Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией? Не хочется заморачиваться с серверами.


Axilless
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Re: Облачный интегратор позволяет ли собрать IT-инфраструктуру под интернет-магазин с CRM и телефонией?

Новое сообщение Dima » 11 май 2025, 21:54

О, модные словечки пошли. Облако, интегратор… А по сути — серверы те же, только не твои. И потом ищи, кто крайний, когда всё ляжет.
Dima
Фанат
 
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