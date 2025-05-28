Хочу заказать уборку в доме
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Хочу заказать уборку в доме
Хочу воспользоваться услугами клининговой компании, заказать у них уборку после ремонта в нашем питерском доме. Можете порекомендовать надежных специалистов?
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лакаса
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Хочу заказать уборку в доме
Я вам рекомендую обратиться в клининговую компанию Проблеск в Санкт Петербурге, с ценами на услуги вы сможете ознакомиться на сайте https://problesk.com/prajs-list/ Мы недавно заказывали у них химчистку мебели и ковролина, специалисты ответственно отнеслись к поставленной задаче, свою работу выполнили на совесть.
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серыч
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
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Re: Хочу заказать уборку в доме
Советую воспользоваться услугами специалистов клининговой компании CleanOn. Уборка после ремонта у них стоит от 150 рублей за м2, работу будет выполнять несколько человек.
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тулина
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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