Хочу заказать уборку в доме

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Хочу заказать уборку в доме

Новое сообщение лакаса » 28 май 2025, 18:38

Хочу воспользоваться услугами клининговой компании, заказать у них уборку после ремонта в нашем питерском доме. Можете порекомендовать надежных специалистов?


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Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Хочу заказать уборку в доме

Новое сообщение серыч » 28 май 2025, 18:42

Я вам рекомендую обратиться в клининговую компанию Проблеск в Санкт Петербурге, с ценами на услуги вы сможете ознакомиться на сайте https://problesk.com/prajs-list/ Мы недавно заказывали у них химчистку мебели и ковролина, специалисты ответственно отнеслись к поставленной задаче, свою работу выполнили на совесть.
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серыч
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
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Re: Хочу заказать уборку в доме

Новое сообщение тулина » 28 май 2025, 18:46

Советую воспользоваться услугами специалистов клининговой компании CleanOn. Уборка после ремонта у них стоит от 150 рублей за м2, работу будет выполнять несколько человек.
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тулина
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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