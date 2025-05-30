Какие натяжные потолки в Питере лучше ставить в помещениях с высокой влажностью?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие натяжные потолки в Питере лучше ставить в помещениях с высокой влажностью?

Новое сообщение Darinna » 30 май 2025, 16:20

Решили освежить кухню. Какие натяжные потолки в Питере лучше ставить в помещениях с высокой влажностью?


Аватара пользователя
Darinna
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group