где купить межкомнатные двери в Москве?
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где купить межкомнатные двери в Москве?
Посоветуйте, где купить межкомнатные двери в Москве? Начали ремонт, а с выбором дверей всё не так просто, то цена высокая, то выбор скудный. Нужно 5 дверей в квартиру, желательно с установкой.
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Mikky
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Re: где купить межкомнатные двери в Москве?
Недавно менял двери в квартире, тоже столкнулся с тем, что не всё так просто. Очень важно смотреть на толщину полотна, кромку и петли. В дешёвых моделях часто экономят на фурнитуре, и это потом выходит боком.
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Boltin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Re: где купить межкомнатные двери в Москве?
Можно тут купить межкомнатные двери в Москве https://dveriprofy.ru/mezhkomnatnye-dveri Хотелось иметь большой выбор по стилям и цветам, где можно подобрать и классические, и современные модели. Я заказывала двери для спальни и ванной, а устанавливали на следующий день. Думаю, что вам стоит сначала проконсультироваться.
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Gloria
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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