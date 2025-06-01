Boltin » 01 июн 2025, 16:15

Недавно менял двери в квартире, тоже столкнулся с тем, что не всё так просто. Очень важно смотреть на толщину полотна, кромку и петли. В дешёвых моделях часто экономят на фурнитуре, и это потом выходит боком.