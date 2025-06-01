где купить межкомнатные двери в Москве?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

где купить межкомнатные двери в Москве?

Новое сообщение Mikky » 01 июн 2025, 16:02

Посоветуйте, где купить межкомнатные двери в Москве? Начали ремонт, а с выбором дверей всё не так просто, то цена высокая, то выбор скудный. Нужно 5 дверей в квартиру, желательно с установкой.


Аватара пользователя
Mikky
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
Вернуться к началу

Re: где купить межкомнатные двери в Москве?

Новое сообщение Boltin » 01 июн 2025, 16:15

Недавно менял двери в квартире, тоже столкнулся с тем, что не всё так просто. Очень важно смотреть на толщину полотна, кромку и петли. В дешёвых моделях часто экономят на фурнитуре, и это потом выходит боком.
Аватара пользователя
Boltin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
Вернуться к началу

Re: где купить межкомнатные двери в Москве?

Новое сообщение Gloria » 01 июн 2025, 16:26

Можно тут купить межкомнатные двери в Москве https://dveriprofy.ru/mezhkomnatnye-dveri Хотелось иметь большой выбор по стилям и цветам, где можно подобрать и классические, и современные модели. Я заказывала двери для спальни и ванной, а устанавливали на следующий день. Думаю, что вам стоит сначала проконсультироваться.
Аватара пользователя
Gloria
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group