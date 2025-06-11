Хочу передавать заголовки HTTP через cURL
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Хочу передавать заголовки HTTP через cURL
Может знает кто и подскажет, как передавать заголовки HTTP через cURL? Который день ищу нужную информацию, но пока что так и не нашла то, что нужно. Как мне быть в этой ситуации?
- polinalaxtanova22
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 июн 2025, 01:54
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