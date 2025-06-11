Хочу передавать заголовки HTTP через cURL

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу передавать заголовки HTTP через cURL

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 11 июн 2025, 17:48

Может знает кто и подскажет, как передавать заголовки HTTP через cURL? Который день ищу нужную информацию, но пока что так и не нашла то, что нужно. Как мне быть в этой ситуации?


polinalaxtanova22
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2025, 01:54
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: polinalaxtanova22 и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group