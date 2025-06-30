Ищем диван в спальню — какой мягкий, но не проваливается?

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Ищем диван в спальню — какой мягкий, но не проваливается?

Новое сообщение Kaslan » 30 июн 2025, 16:46

Ищем диван в спальню — какой мягкий, но не проваливается?

Хочется не просто красивый, а реально удобный диван. Кто недавно покупал — чтобы был компактный, но спать можно без боли в спине.



Kaslan
Фанат
 
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Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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