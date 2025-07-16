Хочу купить кант для мебели

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Хочу купить кант для мебели

Новое сообщение belkodi » 16 июл 2025, 13:18

Выбираю витой кант для отделки мягкой мебели — работаю с нестандартными расцветками и хотелось бы найти поставщика, у которого есть не только базовые цвета, но и что-то более декоративное. Может, есть проверенное место с широким выбором и быстрым наличием?


belkodi
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