Хочу купить кант для мебели
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Хочу купить кант для мебели
Выбираю витой кант для отделки мягкой мебели — работаю с нестандартными расцветками и хотелось бы найти поставщика, у которого есть не только базовые цвета, но и что-то более декоративное. Может, есть проверенное место с широким выбором и быстрым наличием?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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