Ilumial » 14 окт 2019, 10:34

Groove писал(а): А я вот душевую кабину купить хочу. Жена загорелась такой идеей и мне кажется, что вполне в духе современности и роскошной жизни. Причём доступно. Так что в скором времени купим

А мы уже. Ну всмысле приобрели. Брали тут. Тоже моя идея была и супруг также поддержал. Как раз ремонт делали и такая мысль меня посетила. Найти проблем не составило - в нете по запросу сразу выдало. Посмотрели-устроило всё-взяли. Довольны