Сантехника

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Сантехника

Новое сообщение Linola » 28 сен 2013, 22:24

Наконец то ремонт в нашей квартире подходит к концу, но теперь нужно выбрать сантехнику для дома, я решила брать элитную итальянскую сантехнику так как считаю что не стоит экономить на том чем мы будем пользоваться каждый день, да и сама не раз слышала истории о людях которые неудачно сэкономили, так что я решила спросить у вас каким фирмам вы отдаете свое предпочтение и почему?


Linola
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Сантехника

Новое сообщение tomitridis » 16 ноя 2014, 14:50

Лучше не переплачивать и взять Рос Сантек. Отличная фирма

http://www.WebAutotour.ru/rent/mikroavtobus-na-svadbu.php

tomitridis
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 17:00
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Re: Сантехника

Новое сообщение kleopatr » 01 дек 2016, 23:42

Хотим заказать качественные фитинги для отопительной системы. Уже ознакомились с подробным описанием о том, какое качество должно быть у фитингов и с полным их описанием на проекте trubamaster.ru. Осталось найти хорошего продавца. Не подскажете?
kleopatr
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Сантехника

Новое сообщение perfectcircle » 14 окт 2019, 09:37

Сам неоднократно сантехнику по нету покупал. Это выгоднее и найти всё гораздо быстрее
perfectcircle
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 09:23
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Re: Сантехника

Новое сообщение Groove » 14 окт 2019, 09:45

А я вот душевую кабину купить хочу. Жена загорелась такой идеей и мне кажется, что вполне в духе современности и роскошной жизни. Причём доступно. Так что в скором времени купим
Groove
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 09:39
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Re: Сантехника

Новое сообщение Ilumial » 14 окт 2019, 10:34

Groove писал(а):А я вот душевую кабину купить хочу. Жена загорелась такой идеей и мне кажется, что вполне в духе современности и роскошной жизни. Причём доступно. Так что в скором времени купим

А мы уже. Ну всмысле приобрели. Брали тут. Тоже моя идея была и супруг также поддержал. Как раз ремонт делали и такая мысль меня посетила. Найти проблем не составило - в нете по запросу сразу выдало. Посмотрели-устроило всё-взяли. Довольны

Ilumial
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 09:51
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