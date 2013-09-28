Сантехника
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Сантехника
Наконец то ремонт в нашей квартире подходит к концу, но теперь нужно выбрать сантехнику для дома, я решила брать элитную итальянскую сантехнику так как считаю что не стоит экономить на том чем мы будем пользоваться каждый день, да и сама не раз слышала истории о людях которые неудачно сэкономили, так что я решила спросить у вас каким фирмам вы отдаете свое предпочтение и почему?
- Linola
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Сантехника
Лучше не переплачивать и взять Рос Сантек. Отличная фирма
- tomitridis
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 17:00
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Re: Сантехника
Хотим заказать качественные фитинги для отопительной системы. Уже ознакомились с подробным описанием о том, какое качество должно быть у фитингов и с полным их описанием на проекте trubamaster.ru. Осталось найти хорошего продавца. Не подскажете?
- kleopatr
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Сантехника
Сам неоднократно сантехнику по нету покупал. Это выгоднее и найти всё гораздо быстрее
- perfectcircle
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 авг 2013, 09:23
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Re: Сантехника
А я вот душевую кабину купить хочу. Жена загорелась такой идеей и мне кажется, что вполне в духе современности и роскошной жизни. Причём доступно. Так что в скором времени купим
- Groove
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 09:39
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Re: Сантехника
Groove писал(а):А я вот душевую кабину купить хочу. Жена загорелась такой идеей и мне кажется, что вполне в духе современности и роскошной жизни. Причём доступно. Так что в скором времени купим
А мы уже. Ну всмысле приобрели. Брали тут. Тоже моя идея была и супруг также поддержал. Как раз ремонт делали и такая мысль меня посетила. Найти проблем не составило - в нете по запросу сразу выдало. Посмотрели-устроило всё-взяли. Довольны
- Ilumial
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2019, 09:51
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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