Рулонные шторы
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Рулонные шторы
Заказать рулонные шторы можно по телефонам салона, указанным на сайте, или с помощью электронной почты, указанной в разделе «Контакты». Здесь же можно получить ответы на возникающие вопросы — что такое рулонные шторы, как рассчитать их стоимость. Наши дизайнеры помогут определиться с цветом, видом, сделают бесплатные замеры. http://www.alando.ru/roll/
- kuzzzmak
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: Рулонные шторы
Видел у некоторых знакомых рулонные шторы, но мне они очень даже не понравились. Нет в них домашнего уюта. Для дома вот такие http://www.ufa-rozet.ru/pr/238/ больше подходят. По крайней мере, мне такие больше нравятся.
- Mendes
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 22:21
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Re: Рулонные шторы
и жене моей тоже нравятся такие
- Булат
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 09:52
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Re: Рулонные шторы
Обычно в туалете не делают штор, т.к там используют небольшие окна, которые расположены вверху и не дают возможности заглянуть вовнутрь, но мы хотим на небольшое окошко прикрепить рулонные шторы, более для красоты, чем для их предназначения. На remoo.ru не видел такого, чтобы в ванной или туалете использовали шторы.
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Рулонные шторы
Я вообще за оригинальность. Ненавижу когда выбираешь себе шторы а потом такие же у соседки по лестничной площадке, так как магазин в нашем районе именно их со скидкой продал.. Поэтому в этом плане я за интернет-магазин https://www.domokna.ru/cat/rulonnye/rulonnye-shtory/, вероятность плагиата существенно уменьшается, да и цены умеренные.
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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