Хотелось бы узнать на сколько она практична? Как ухаживать за ней? Не царапается ли?
Душевая шторка
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Душевая шторка
Привет форумчане. Хочу заказать вот такую шторку в ванную http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/dushevye-shtorki Aquanet Malta 150х150х135 см (154814)
- Kazanckof
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:43
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Re: Душевая шторка
Обычная шторка. Правда остаются следы капель на стекле. Ее нужно постоянно тщательно мыть, чтобы их не было.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Душевая шторка
А какую можно душевую в целом подобрать кто знает?
- Hataki
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 июл 2020, 13:21
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Re: Душевая шторка
Hataki писал(а):А какую можно душевую в целом подобрать кто знает?
Да это не проблема по сути, я могу подсказать касательно того как можно без проблем найти отличную душевую кабину. Хорошо, что мне хотя бы повезло и я нашел потом нормальную душевую, это не трудно на самом деле и это может сделать каждый. Просто я рекомендую именно для этого обязательно ознакомиться с этим магазином душевых кабин https://26.com.ua . Тут их реально очень много и будет не проблема подобрать подходящую. Надеюсь, что смог помочь,удачи!
- Kirito
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 00:55
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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