Kirito » 14 сен 2020, 00:57

Hataki писал(а): А какую можно душевую в целом подобрать кто знает?

Да это не проблема по сути, я могу подсказать касательно того как можно без проблем найти отличную душевую кабину. Хорошо, что мне хотя бы повезло и я нашел потом нормальную душевую, это не трудно на самом деле и это может сделать каждый. Просто я рекомендую именно для этого обязательно ознакомиться с этим магазином душевых кабин https://26.com.ua . Тут их реально очень много и будет не проблема подобрать подходящую. Надеюсь, что смог помочь,удачи!