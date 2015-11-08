antina » 08 ноя 2015, 10:48

Что такое двухсторонние матрасы? Вот например вы взяли матрас, и хочется полежать на более жесткой поверхности, перевернули и вуаля. Удобно в общем то. Захотелось помягче, раз и в другую сторону. Я себе брала два таких матрасика, то вместо кровати у меня прямо на полу. Захотела себе, просто к стенке поставила. И много места, можно танцевать.

Описание

Двусторонние матрасы – популярные модели среди покупателей. Особенно они востребованы в России. Конечно, это обусловлено климатом. Две стороны одного матраса могут быть предназначены для холодного и теплого времени года, либо в продаже всегда представлены изделия с мягкой и жесткой стороной.

http://dreamlu.ru/matrasy/dvustoronnie

Покупка двухстороннего матраса – это экономия и выгода. Сейчас практически каждый производитель предлагает модели матрасов с двумя сторонами. В таких матрасах две стороны имеют различные покрытия и степень жесткости, чтобы покупатель в зависимости от самочувствия и желания мог выбирать более комфортную сторону.

Изделия типа «зима-лето» с одной стороны, как правило, имеют наполнитель из шерсти и более мягкое основание, чтобы сохранять тепло на протяжении всей ночи. Шерсть обладает высокой теплоотдачей. Также немаловажная особенность этого материала – способность оставаться сухим. Летняя же сторона более жесткая и обладает хорошим воздухообменом.

Также двусторонние матрасы подходят людям с болями в спине. В период обострений можно выбирать более мягкую и комфортную сторону.

Как заказать

В каталоге нашего интернет-магазина вы всегда найдете ассортимент двусторонних матрасов от ведущих производителей. Цены на двухсторонние матрасы не самые низкие. Но такие модели универсальны и долговечны, поэтому легко оправдывают свою стоимость.

Периодически мы проводим акции, в такие периоды спешите купить двусторонние матрасы со скидкой.

На каждой странице каталога слева вы можете выбрать диапазон цен, необходимый размер матраса, наполнитель и производителя. После вам будет просто определиться с выбором. Если это необходимо, помочь сделать покупку вам может консультант нашего интернет-магазина.

Доставка и оплата

Мы организуем оперативную доставку двусторонних матрасов в Санкт-Петербурге. Помимо г. Санкт-Петербург двухсторонние матрасы можно заказать и купить и в другие регионы России.

Оплату можно произвести безналичным или наличным расчетом. Подробнее об условиях доставки и оплаты вы можете узнать в соответствующих разделах сайта.

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