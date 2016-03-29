lubidom » 29 мар 2016, 11:50

Интернет-магазин мебели "Любимый Дом" http://lubidom.ru предлагает качественную, современную мебель для дома: кухонные гарнитуры, спальные гарнитуры, наборы для детской комнаты, гостиные стенки, прихожие, а так же матрасы, компьютерные и письменные столы для школьников.

Гарантия производителя 2 года. 3D программа по расстановке мебели по размерам Вашей комнаты на сайте в режиме онлайн.

Вся мебель модульная, поэтому Вы можете дополнить свой гарнитур в любой момент.

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