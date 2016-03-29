Гарантия производителя 2 года. 3D программа по расстановке мебели по размерам Вашей комнаты на сайте в режиме онлайн.
Вся мебель модульная, поэтому Вы можете дополнить свой гарнитур в любой момент.
Бесплатная линий для покупателей 8-800-333-87-27.
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Гарантия производителя 2 года. 3D программа по расстановке мебели по размерам Вашей комнаты на сайте в режиме онлайн.
Вся мебель модульная, поэтому Вы можете дополнить свой гарнитур в любой момент.
Бесплатная линий для покупателей 8-800-333-87-27.
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