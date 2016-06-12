Котельное оборудование

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Котельное оборудование

Новое сообщение Nazyka » 12 июн 2016, 19:23

Котельное оборудование http://ts-snab.com/kotelnoe_oborudovanie.html


Nazyka
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
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Re: Котельное оборудование

Новое сообщение kleopatr » 15 июн 2016, 03:29

Какое котельное оборудование вы бы посоветовали выбрать для небольшого домика. На 6-ти сотковой даче недавно достроили дом и вот сразу же хотим сделать отопление. Домик у нас примерно такой, как на ресурсе ремо. Посоветуйте чем лучше и выгодней его отапливать.
kleopatr
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Котельное оборудование

Новое сообщение guti1000 » 06 дек 2022, 13:30

Для отопления нужна была буржуйка для дома https://tvoe-teplo.com.ua/burzhujka-dlya-doma/ посоветовали обратиться в компанию "Tvoe-teplo". Что я и сделал, остался очень доволен ценой и качеством обслуживания! Ребята молодцы, знают свое дело на отлично. Всем рекомендую!
guti1000
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
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