Котельное оборудование
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Котельное оборудование
Котельное оборудование http://ts-snab.com/kotelnoe_oborudovanie.html
- Nazyka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
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Re: Котельное оборудование
Какое котельное оборудование вы бы посоветовали выбрать для небольшого домика. На 6-ти сотковой даче недавно достроили дом и вот сразу же хотим сделать отопление. Домик у нас примерно такой, как на ресурсе ремо. Посоветуйте чем лучше и выгодней его отапливать.
- kleopatr
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Котельное оборудование
Для отопления нужна была буржуйка для дома https://tvoe-teplo.com.ua/burzhujka-dlya-doma/ посоветовали обратиться в компанию "Tvoe-teplo". Что я и сделал, остался очень доволен ценой и качеством обслуживания! Ребята молодцы, знают свое дело на отлично. Всем рекомендую!
- guti1000
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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