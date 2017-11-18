Так вот, рекомендации экспертов по поводу выбора шкафа купе и хорошей системы скольжения для такого шкафа купе вы можете http://www.arline.ru/about/articles/ite ... ems_review найти и проинформироваться по этой теме. Думаю как раз рекомендации окажутся для вас полезными, оцените их....
Какая система для шкафов купе лучше?
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Re: Какая система для шкафов купе лучше?
Интересный вопрос, но вроде как скажу что при выборе шкафа купе эти моменты определения с выбором достаточно важное дело.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Какая система для шкафов купе лучше?
У меня был со скольжением, но постоянно ломался, пришлось делать распашные, они намного удобнее.
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VikiSamva
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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