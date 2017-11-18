Какая система для шкафов купе лучше?

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Re: Какая система для шкафов купе лучше?

Новое сообщение Харси » 18 ноя 2017, 13:09

Интересный вопрос, но вроде как скажу что при выборе шкафа купе эти моменты определения с выбором достаточно важное дело.

Так вот, рекомендации экспертов по поводу выбора шкафа купе и хорошей системы скольжения для такого шкафа купе вы можете http://www.arline.ru/about/articles/ite ... ems_review найти и проинформироваться по этой теме. Думаю как раз рекомендации окажутся для вас полезными, оцените их....



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Харси
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Re: Какая система для шкафов купе лучше?

Новое сообщение VikiSamva » 23 мар 2022, 13:27

У меня был со скольжением, но постоянно ломался, пришлось делать распашные, они намного удобнее.
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VikiSamva
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