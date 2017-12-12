Кармен » 12 дек 2017, 10:11

Ситуация напряженная, нужно до НГ заказать мебель в квартиру. Сами понимаете что сроки поджимают и именно по этому интересуюсь тем где же заказывать мебель. Высоко качественную мебель, дайте пожалуйста рекомендации и советы по этому поводу.

Буду благодарна за советы которые помогут мне определится и сделать пожалуй что лучший выбор.