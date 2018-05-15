Volosh92 » 12 сен 2018, 11:47

У меня сплит-система Ballu BSE-07HN1. Отлично выполняет все основные функции! Тихий, холодит и греет качественно, не воняет. Но надо вовремя чистить фильтры и лучше вызывать спец бригаду.