Кондиционер
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Кондиционер
Посоветуйте фирму в Москве по установке сплит-системы. И какой лучше кондиционер взять, чтобы недорогой и качественный?
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vishnevskaja
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
- Откуда: Москва
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Re: Кондиционер
Советую компанию Цельсис https://celsis.ru/ Они нам неделю назад по акции установили кондиционер под ключ всего за 19.800 руб. монтаж + кондишен HaierHSU Я довольна как слон, ну реально шара Система работает как швейцарские часики и отлично охлаждает помещение
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Фрося66
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
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Re: Кондиционер
А мы вместо кондиционера пользуемся приточной вентиляцией. Это тоже очень удобный вариант, т.к. помимо самой вентиляции прибор очень хорошо охлаждает воздух и в нем есть эта функция. Более подробно о приточной вентиляции можно узнать на блоге remoo.ru.
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Кондиционер
У меня сплит-система Ballu BSE-07HN1. Отлично выполняет все основные функции! Тихий, холодит и греет качественно, не воняет. Но надо вовремя чистить фильтры и лучше вызывать спец бригаду.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Кондиционер
У меня дома стоит кондиционер Cooper&Hunter Veritas. Уже год работает без проблем. Покупала в интернет магазине https://cooper-hunter.net , по цене вышло недорого. Но тут главное качество.
- Sakura
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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