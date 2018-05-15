Кондиционер

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кондиционер

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:17

Посоветуйте фирму в Москве по установке сплит-системы. И какой лучше кондиционер взять, чтобы недорогой и качественный?


Аватара пользователя
vishnevskaja
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Кондиционер

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 06:36

Советую компанию Цельсис https://celsis.ru/ :good: Они нам неделю назад по акции установили кондиционер под ключ всего за 19.800 руб. монтаж + кондишен HaierHSU Я довольна как слон, ну реально шара ;) Система работает как швейцарские часики и отлично охлаждает помещение :Yahoo!:
Аватара пользователя
Фрося66
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Кондиционер

Новое сообщение deggion » 18 май 2018, 14:40

А мы вместо кондиционера пользуемся приточной вентиляцией. Это тоже очень удобный вариант, т.к. помимо самой вентиляции прибор очень хорошо охлаждает воздух и в нем есть эта функция. Более подробно о приточной вентиляции можно узнать на блоге remoo.ru.
deggion
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
Вернуться к началу

Re: Кондиционер

Новое сообщение Volosh92 » 12 сен 2018, 11:47

У меня сплит-система Ballu BSE-07HN1. Отлично выполняет все основные функции! Тихий, холодит и греет качественно, не воняет. Но надо вовремя чистить фильтры и лучше вызывать спец бригаду.
Аватара пользователя
Volosh92
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
Вернуться к началу

Re: Кондиционер

Новое сообщение Sakura » 10 апр 2020, 11:08

У меня дома стоит кондиционер Cooper&Hunter Veritas. Уже год работает без проблем. Покупала в интернет магазине https://cooper-hunter.net , по цене вышло недорого. Но тут главное качество.
Sakura
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group