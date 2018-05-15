Столешница
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Столешница
Из какого материала лучше столешницу заказать на кухню? И где в Москве качественно делают?
-
vishnevskaja
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
- Откуда: Москва
-
Re: Столешница
Нам на заказ делала компания Полимер-Камень https://polimer-kamen.ru/ Они нам сразу столешницу и подоконники из искусственного камня изготовили. Сделали быстро, примерно за неделю. Установка бесплатная + скидка 10% и гарантия 3 года. Искусственный камень вообще класс, он прочный и не пачкается, не боится влаги и простой в уходе
-
Фрося66
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
-
Re: Столешница
Лучше всего мне кажется из искусственного камня. Она не впитывает запахи и не меняет цвет. По характеристикам она такая же как и из натурального камня, только дешевле и легче. Так что выбор очевиден.
-
Volosh92
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
-
Re: Столешница
Гранитная столешница достаточно долго может прослужить
- mandarinka
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
-
Re: Столешница
Так вы в мебельных магазинах смотрите её.
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Re: Столешница
Заказал в INTERSTONE листовой искусственный камень И был приятно удивлен уровнем сервиса! Менеджеры оперативно проконсультировали, помогли подобрать нужный оттенок и текстуру. Доставка сработала быстро, товар пришел в идеальном состоянии. Что касается самого камня – он действительно высокого качества, прочный, отлично поддается обработке и монтажу. Я использовал его для облицовки кухонного фартука, и результат превзошел все ожидания – выглядит очень натурально и стильно. Радует, что цена значительно ниже, чем в обычных строительных магазинах, а качество ничуть не уступает. Рекомендую всем, кто ищет доступные и красивые отделочные материалы!Volosh92 писал(а):Лучше всего мне кажется из искусственного камня. Она не впитывает запахи и не меняет цвет. По характеристикам она такая же как и из натурального камня, только дешевле и легче. Так что выбор очевиден.
- malikkaterina
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 мар 2025, 18:32
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], malikkaterina и гости: 10