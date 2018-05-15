Столешница

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Столешница

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:31

Из какого материала лучше столешницу заказать на кухню? И где в Москве качественно делают?


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Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
Откуда: Москва
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Re: Столешница

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 06:49

Нам на заказ делала компания Полимер-Камень https://polimer-kamen.ru/ Они нам сразу столешницу и подоконники из искусственного камня изготовили. Сделали быстро, примерно за неделю. Установка бесплатная + скидка 10% и гарантия 3 года. Искусственный камень вообще класс, он прочный и не пачкается, не боится влаги и простой в уходе :good:
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Фрося66
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Сообщения: 11
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Откуда: Москва
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Re: Столешница

Новое сообщение Volosh92 » 12 сен 2018, 11:45

Лучше всего мне кажется из искусственного камня. Она не впитывает запахи и не меняет цвет. По характеристикам она такая же как и из натурального камня, только дешевле и легче. Так что выбор очевиден.
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Volosh92
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Сообщения: 16
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Re: Столешница

Новое сообщение mandarinka » 07 мар 2019, 23:46

Гранитная столешница достаточно долго может прослужить
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Re: Столешница

Новое сообщение Stateoftrance » 28 мар 2019, 17:17

Так вы в мебельных магазинах смотрите её.
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Re: Столешница

Новое сообщение malikkaterina » 21 мар 2025, 03:14

Volosh92 писал(а):Лучше всего мне кажется из искусственного камня. Она не впитывает запахи и не меняет цвет. По характеристикам она такая же как и из натурального камня, только дешевле и легче. Так что выбор очевиден.
Заказал в INTERSTONE листовой искусственный камень И был приятно удивлен уровнем сервиса! Менеджеры оперативно проконсультировали, помогли подобрать нужный оттенок и текстуру. Доставка сработала быстро, товар пришел в идеальном состоянии. Что касается самого камня – он действительно высокого качества, прочный, отлично поддается обработке и монтажу. Я использовал его для облицовки кухонного фартука, и результат превзошел все ожидания – выглядит очень натурально и стильно. Радует, что цена значительно ниже, чем в обычных строительных магазинах, а качество ничуть не уступает. Рекомендую всем, кто ищет доступные и красивые отделочные материалы!
malikkaterina
 
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