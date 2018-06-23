Где купить складской металлический стеллаж?

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Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение Кристина » 23 июн 2018, 00:04

Недавно устроился в магазин по продаже автомобильных шин. У нас есть подсобное помещение, где мы храним так называемый резерв. Начальник поручил мне найти складской металлический стеллаж. Подскажите, на что при его выборе следует обращать внимание? Где можно его купить?


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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение Сабрина » 23 июн 2018, 01:09

Не спешите покупать стеллаж. Вначале определитесь с его габаритами, а также рассчитайте, на какой вес у Вас должны быть рассчитаны полки. Я бы Вам посоветовал приобрести сборно-разборной металлический стеллаж.
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение JardY » 23 июн 2018, 09:04

Кристина писал(а):Недавно устроился в магазин по продаже автомобильных шин. У нас есть подсобное помещение, где мы храним так называемый резерв. Начальник поручил мне найти складской металлический стеллаж. Подскажите, на что при его выборе следует обращать внимание? Где можно его купить?

Нынче предложении на стеллажи много, это факт.

Где лучше покупать уже вам конечно же решать, но вообще думаю что вам стоит на это http://promberg.ru предложение обратить внимание. Точно могу сказать что и цены там хорошие, да и продукция по отзывам высоко качественная.

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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение Константин Васильевич » 11 апр 2019, 17:23

Авито
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение mandarinka » 14 апр 2019, 21:16

Нормальных стеллажей найти непросто. Разве что кто-то распродает свою складскую мебель
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение tiristor » 14 апр 2019, 23:24

Если вы планируете на него складировать шины то конечно стеллаж должен запросто выдерживать их вес. Также важна удобная конструкция стеллажа, чтобы было с него доставать шины и укладывать их. Подобный стеллаж можете тут http://imato.ru/ заказать
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?

Новое сообщение Рибон » 24 дек 2022, 16:39

Вы только на качество посмотрите внимательно, потому что сами понимаете, что он должен выдерживать большие нагрузки. Очень недорогие стеллажи для склада металлические паллетные https://pro-mebelrf.ru/catalog/stellazhi-dlya-sklada-metallicheskie-palletnye/ вот тут сейчас есть и я Вам скажу, что для Вас это решение будет просто идеальным.
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