JardY » 23 июн 2018, 09:04

Кристина писал(а): Недавно устроился в магазин по продаже автомобильных шин. У нас есть подсобное помещение, где мы храним так называемый резерв. Начальник поручил мне найти складской металлический стеллаж. Подскажите, на что при его выборе следует обращать внимание? Где можно его купить?

Нынче предложении на стеллажи много, это факт.

Где лучше покупать уже вам конечно же решать, но вообще думаю что вам стоит на это http://promberg.ru предложение обратить внимание. Точно могу сказать что и цены там хорошие, да и продукция по отзывам высоко качественная.