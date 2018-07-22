Венецианская штукатурка

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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Симбиоза » 22 июл 2018, 10:27

Я бы не рекомендовалa самому, не имея опыта работы браться за венецианскую штукатурку. Для работы с ней не только нужны специальные инструменты, но и специальные навыки. Мастера специально учатся ее нанесению, посколько там много тонкостей, начиная с подготовки стен. И это не тот случай, когда можно научится по видеоурокам.


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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Кармен » 22 июл 2018, 10:33

Кропотливо будет, если делать самостоятельно. Но когда это делает специалист, у которого уже рука набита, то он настолько все быстро делает, что стоишь и удивляешься.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Сабрина » 22 июл 2018, 16:12

Советую вам ознакомится с информацией о интернет магазине Мир Цвета, в котором продаются в огромном количестве материалы для декора. И если говорить о лучшем выборе, то думаю что венецианская штукатурка себя оправдает, вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki оцените подобное предложение, как оно вам?
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Tixon28 » 26 окт 2018, 12:53

Я бы не рекомендовал самому, не имея опыта работы браться за венецианскую штукатурку. Для работы с ней не только нужны специальные инструменты, но и специальные навыки. Мастера специально учатся ее нанесению, посколько там много тонкостей, начиная с подготовки стен. И это не тот случай, когда можно научится по видеоурокам.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение ymka » 07 дек 2018, 18:34

Здравствуйте, если вам нужны материалы для ремонт, в том числе штукатурка, то я вам советую приобрести ее вот здесь http://gkpartner.com ,это отличный интернет-магазин строительных материалов для ремонта.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение OlgaDar » 09 янв 2019, 17:33

Только мастера помогут в этом.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Hrelep » 08 апр 2020, 23:40

Если есть небольшой опыт и желание, то можно и самому попробовать сделать венецианскую штукатурку. Тем более в инете столько обучающей информации) При желании можно научиться чему угодно. Мой друг делал самостоятельно подобную работу. Получилось очень даже не плохо! Тем более не обязательно инструмент весь покупать. Есть прокатные компании, в которых можно выгодно арендовать любую технику. Я сейчас на даче выравниваю пол, и заказал в Беринапрокат аренду виброрейки https://www.berinaprokat24.ru/vibrorejka/ . Пытаюсь потихонечку сам все сделать. Такие знания еще пригодятся в жизни!
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