Отделка фасада дома

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Отделка фасада дома

Новое сообщение Джульета » 26 авг 2018, 14:13

Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?


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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение JardY » 26 авг 2018, 18:07

Джульета писал(а):Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?

Можно использовать как первый, так и второй вариант отделки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но более полный и точный ответ именно для Вашего случая можно предоставить, если Вы сообщите больше информации, в том числе о пожеланиях и требованиях, которые предъявляете к отделке дома.

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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение Харизма » 27 авг 2018, 08:57

Думаю для этих целей вам стоит использовать сайдинг. Это современное решение для фасада дома, предложение вполне адекватное по цене и достойное внимания.

По адресу Спб, ул. Фаянсовая, д. 28 можно заглянуть в данную фирму и там оценить предложение.

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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение Volosh92 » 10 сен 2018, 10:20

Я отделал дом короедом. Материал прочен и экологичен. Устойчив к погодным условия. Два года уже стоит, цвет вообще не изменился, дом выглядит как новенький. Советую и вам.
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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение ivvi » 05 мар 2019, 15:50

Я думаю, что плитка будет наиболее уместна в этом случае, https://www.mnogoplitki.ru/keramogranit/ можно посмотреть, что предлагается, большой выбор керамогранита, который я так полюбила, когда стали делать ремонт, ведь он может украсить и обогатить как мне кажется любой интерьер.
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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение kozlovvalera » 08 апр 2019, 22:05

Вопрос конечно сложный, но лучше все таки решать опытным людям, чтобы посмотрели и проконсультировали вас в этом вопросе. Можете сами вот обратиться в компанию: https://glavstroy-vrn.ru/services/ как раз у них такие услуги есть. Сам обращался не так давно, так вот помогли очень хорошо мне с выбором отделки. Сделали всё на высшем уровне.
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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение Danchik » 17 мар 2022, 15:33

А мне хотелось бы более натуральными свой дом отделать. Например, деревом. Смотрелось бы очень красиво. Кстати, где можно такие материалы во Владимире купить?
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Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение Bernetta » 17 мар 2022, 15:52

Danchik писал(а):А мне хотелось бы более натуральными свой дом отделать. Например, деревом. Смотрелось бы очень красиво. Кстати, где можно такие материалы во Владимире купить?

Если есть желание использовать натуральные материалы для отделки своего дома, все в ваших руках. Вот тут https://masterlesgroup.ru/catalog/stroitelstvo_remont/materialy/stroitelnye/pilomaterialy/imitatsiya_brusa/ вы можете посмотреть, что предлагает компания "Мастер Лес" во Владимире по имитации бруса. Выбор в их каталоге довольно большой, так что можно подобрать этот вид отделочного материала, опираясь на ваш бюджет и не выйти за его рамки.

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