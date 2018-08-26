Отделка фасада дома
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Отделка фасада дома
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Отделка фасада дома
Джульета писал(а):Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?
Можно использовать как первый, так и второй вариант отделки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но более полный и точный ответ именно для Вашего случая можно предоставить, если Вы сообщите больше информации, в том числе о пожеланиях и требованиях, которые предъявляете к отделке дома.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Отделка фасада дома
По адресу Спб, ул. Фаянсовая, д. 28 можно заглянуть в данную фирму и там оценить предложение.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Отделка фасада дома
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Отделка фасада дома
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Отделка фасада дома
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Отделка фасада дома
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Отделка фасада дома
Danchik писал(а):А мне хотелось бы более натуральными свой дом отделать. Например, деревом. Смотрелось бы очень красиво. Кстати, где можно такие материалы во Владимире купить?
Если есть желание использовать натуральные материалы для отделки своего дома, все в ваших руках. Вот тут https://masterlesgroup.ru/catalog/stroitelstvo_remont/materialy/stroitelnye/pilomaterialy/imitatsiya_brusa/ вы можете посмотреть, что предлагает компания "Мастер Лес" во Владимире по имитации бруса. Выбор в их каталоге довольно большой, так что можно подобрать этот вид отделочного материала, опираясь на ваш бюджет и не выйти за его рамки.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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