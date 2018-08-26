Харизма » 27 авг 2018, 08:57

Думаю для этих целей вам стоит использовать сайдинг. Это современное решение для фасада дома, предложение вполне адекватное по цене и достойное внимания.

По адресу Спб, ул. Фаянсовая, д. 28 можно заглянуть в данную фирму и там оценить предложение.