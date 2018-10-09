Диван или кровать?!
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Диван или кровать?!
Привет. Ищем мебель в комнату и выбираем кровать или диван. Никак не можем сойтись на одном. Что порекомендуете?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Диван или кровать?!
У нас в спальне кровать, а в гостиной диван. И то и то удобно) Вы смотрите по квадратуре. Если большая спальня, то почему бы и не купить кровать)
- Milanka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Диван или кровать?!
kerch писал(а):Привет. Ищем мебель в комнату и выбираем кровать или диван. Никак не можем сойтись на одном. Что порекомендуете?
Привет. У нас только диваны, так как это удобная мебель. Вот есть статья мебельного магазина МебельОк http://postroyka.org/sovremennyie-modeli-divanov/ , в которой вы найдете информацию о современных моделях диванов. У нас есть и классический вариант и бескаркасный диван. Диван можно сложить и он не будет занимать площадь, а кровать никуда не денешь)
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Диван или кровать?!
В гостиной я бы диван ставил. В кабинете тоже
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Saulov
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 янв 2019, 17:54
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Re: Диван или кровать?!
В кабинете лучше неразборные диваны из эко-кожи ставить. Дольше будут служить да и выглядят посолиднее тех которые с спальным местом. У меня вот такой за 17000 диван Брайн https://tutkresla.ru/item/brajn/ На спинке еще и рисунок оригинальныйSaulov писал(а):В гостиной я бы диван ставил. В кабинете тоже
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Крамаренко
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 янв 2019, 16:33
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Re: Диван или кровать?!
Я вообще в доме себе кровать сделал на подоконнике как тут https://1000000diy.ru/krovat-na-podokonnike-10-foto очень классно. Когда на улице не погода, ты просто лежишь в тепле и в уюте и наблюдаешь что творится за окном.
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Re: Диван или кровать?!
Кровать конечно
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Диван или кровать?!
Смотря для чего. Диван - для гостей, для себя - кровать. Если все же для сна,купите кровать хорошую, а еще лучше с матрасом комфортным сразу.
- Nata001
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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