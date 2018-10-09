Диван или кровать?!

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Диван или кровать?!

Новое сообщение kerch » 09 окт 2018, 09:40

Привет. Ищем мебель в комнату и выбираем кровать или диван. Никак не можем сойтись на одном. Что порекомендуете?


kerch
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение Milanka » 09 окт 2018, 11:54

У нас в спальне кровать, а в гостиной диван. И то и то удобно) Вы смотрите по квадратуре. Если большая спальня, то почему бы и не купить кровать)
Milanka
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 15:31

kerch писал(а):Привет. Ищем мебель в комнату и выбираем кровать или диван. Никак не можем сойтись на одном. Что порекомендуете?

Привет. У нас только диваны, так как это удобная мебель. Вот есть статья мебельного магазина МебельОк http://postroyka.org/sovremennyie-modeli-divanov/ , в которой вы найдете информацию о современных моделях диванов. У нас есть и классический вариант и бескаркасный диван. Диван можно сложить и он не будет занимать площадь, а кровать никуда не денешь)

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gambit
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение Saulov » 18 янв 2019, 17:57

В гостиной я бы диван ставил. В кабинете тоже
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение Крамаренко » 20 янв 2019, 16:40

Saulov писал(а):В гостиной я бы диван ставил. В кабинете тоже
В кабинете лучше неразборные диваны из эко-кожи ставить. Дольше будут служить да и выглядят посолиднее тех которые с спальным местом. У меня вот такой за 17000 диван Брайн https://tutkresla.ru/item/brajn/ На спинке еще и рисунок оригинальный
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение Wlk23 » 10 фев 2019, 15:58

Я вообще в доме себе кровать сделал на подоконнике как тут https://1000000diy.ru/krovat-na-podokonnike-10-foto очень классно. Когда на улице не погода, ты просто лежишь в тепле и в уюте и наблюдаешь что творится за окном.
Wlk23
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение kozlovvalera » 19 мар 2019, 04:13

Кровать конечно
kozlovvalera
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Re: Диван или кровать?!

Новое сообщение Nata001 » 27 дек 2021, 07:54

Смотря для чего. Диван - для гостей, для себя - кровать. Если все же для сна,купите кровать хорошую, а еще лучше с матрасом комфортным сразу.
Nata001
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