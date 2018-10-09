gambit » 09 окт 2018, 15:31

kerch писал(а): Привет. Ищем мебель в комнату и выбираем кровать или диван. Никак не можем сойтись на одном. Что порекомендуете?

Привет. У нас только диваны, так как это удобная мебель. Вот есть статья мебельного магазина МебельОк http://postroyka.org/sovremennyie-modeli-divanov/ , в которой вы найдете информацию о современных моделях диванов. У нас есть и классический вариант и бескаркасный диван. Диван можно сложить и он не будет занимать площадь, а кровать никуда не денешь)