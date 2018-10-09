kerch » 09 окт 2018, 15:33

gambit писал(а): Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?

Привет. Сейчас Вам могут изготовить мебель любого размера и из любого материала. Мы покупали готовый шкаф-купе, так как все подошло по размерам. А подобрать шкаф нам помогла информация из статьи мебельного магазина МебельОк https://zik.ua/ru/news/2017/06/14/shkaf ... a__1113791 . Выбирать Вам. Смотрите по бюджету, присмотрите варианты и заказывайте.