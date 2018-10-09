Шкаф-купе
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Шкаф-купе
Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Шкаф-купе
у нас шкаф купе на всю стену и это очень удобно. Мы заказывали по размерам, так как готового такого не найти.
- Milanka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Шкаф-купе
gambit писал(а):Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?
Привет. Сейчас Вам могут изготовить мебель любого размера и из любого материала. Мы покупали готовый шкаф-купе, так как все подошло по размерам. А подобрать шкаф нам помогла информация из статьи мебельного магазина МебельОк https://zik.ua/ru/news/2017/06/14/shkaf ... a__1113791 . Выбирать Вам. Смотрите по бюджету, присмотрите варианты и заказывайте.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Шкаф-купе
Мне кажется, он слишком черный
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Шкаф-купе
Вообще конечно еще б диапазон по ценам неплохо бы, шикарная она зачастую дорогая как обычно так что посоветовал бы обратить внимание на мебель из магазина Комод https://komod-bc.com.ua/, которая под понятие шикарности очень даже подходит но и цены вполне разумные.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Шкаф-купе
Угловой удобней всегда
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Шкаф-купе
Угловые шкафы не всегда удобны, а если необходимо сэкономить пространство в помещении. А если места полно, то приличный шкаф купе всё в себя вместит, даже одежду разных сезонов. Мы с мужем заказывали в интернете в магазине тумба юмба в магазине тумба юмба. Они делают по индивидуальным размерам и недорого.
- Zayka_yulya
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:24
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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