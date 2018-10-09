Шкаф-купе

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Шкаф-купе

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 09:41

Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение Milanka » 09 окт 2018, 11:55

у нас шкаф купе на всю стену и это очень удобно. Мы заказывали по размерам, так как готового такого не найти.
Milanka
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение kerch » 09 окт 2018, 15:33

gambit писал(а):Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?

Привет. Сейчас Вам могут изготовить мебель любого размера и из любого материала. Мы покупали готовый шкаф-купе, так как все подошло по размерам. А подобрать шкаф нам помогла информация из статьи мебельного магазина МебельОк https://zik.ua/ru/news/2017/06/14/shkaf ... a__1113791 . Выбирать Вам. Смотрите по бюджету, присмотрите варианты и заказывайте.

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kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение Вармолей » 27 ноя 2018, 23:37

Мне кажется, он слишком черный
Вармолей
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Сообщения: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение ymka » 27 ноя 2018, 23:38

Вообще конечно еще б диапазон по ценам неплохо бы, шикарная она зачастую дорогая как обычно так что посоветовал бы обратить внимание на мебель из магазина Комод https://komod-bc.com.ua/, которая под понятие шикарности очень даже подходит но и цены вполне разумные.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение OlgaDar » 09 янв 2019, 17:33

Угловой удобней всегда
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OlgaDar
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Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Шкаф-купе

Новое сообщение Zayka_yulya » 29 июл 2019, 17:39

Угловые шкафы не всегда удобны, а если необходимо сэкономить пространство в помещении. А если места полно, то приличный шкаф купе всё в себя вместит, даже одежду разных сезонов. Мы с мужем заказывали в интернете в магазине тумба юмба в магазине тумба юмба. Они делают по индивидуальным размерам и недорого.
Zayka_yulya
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:24
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