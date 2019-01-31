Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

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Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 19:28

Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?


Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 22:17

Лучше брать с эконом лампочкой, у них освещение лучше, и не мотает столько света.
LionStorm
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 03:02

Обычная лампочка потребляет очень много электроэнергии.. Если выбирать между предложенными вами двумя вариантами, то лучше конечно будут светодиодные светильники. Могу предложить выбор светодиодных светильников https://sellercheck.ru/c/202001478
Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение Вармолей » 12 мар 2019, 23:41

есть абсолютно различные варианты на самом деле
Вармолей
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение ymka » 12 мар 2019, 23:42

Здравствуйте, если вам нужны хорошие светильники, то вы их можете заказать на портале http://www.revolight.ru/ ,отличный формат освещения

по очень привлекательной цене

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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение ivvi » 14 мар 2019, 12:50

По мне очень хорошо подходит на сегодняшний день по всем характеристикам светодиодное освещение, его можно с легкостью найти и подобрать вот здесь https://luxeled.ru/katalog/seriya-fls/kopiya-fls-01-35-850-wa-a5.html
ivvi
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение SlaviKR » 07 окт 2019, 15:49

А розетки и выключатели собираетесь менять?

Если да, то советую присмотреться вот здесь https://livolo-electric.com.ua/ У них классный выбор, хорошее качество, быстрая доставка и гарантия!

SlaviKR
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Сообщения: 24
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?

Новое сообщение Vito Bianco » 08 июл 2022, 12:15

лучше брать светодиодки. Мы заказывали сыну в комнату светильники в https://www.brandsvet.ru/ работают быстро, берут недорого
Vito Bianco
 
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