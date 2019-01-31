Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

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Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 19:30

Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?


Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 22:18

Сами решайте, я думаю это маркетинговый ход, раньше жили без этого, и сейчас проживут.
LionStorm
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 03:00

Для каждого человека удобство выражается по разному. Мне допустим лучше лечь на кровать и пультом выключить свет, чем вставать и на потемках искать выключатель.. Смотрите и решайте сами.. Могу предложить выбор люстр на пульте https://sellercheck.ru/c/202001480
Diduo
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Сообщения: 12
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение VikiSamva » 23 апр 2021, 16:21

Это очень удобно, покупайте и не пожалеете что потратили деньги. у меня люстра тоже с пультом, всем советую, даже иногда гостям хвастаюсь им.
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VikiSamva
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Откуда: Россия
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 30 сен 2021, 15:09

Я совсем недавно брал опоры освещения тут https://www.svet-mir.ru/opory-osveshcheniya/ и сразу выбрал несколько светильников. Посмотрите, здесь большой выбор осветительных приборов, доставка быстрая и во все регионы.
igrykrulit@mail.ru
 
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