JardY » 21 мар 2019, 15:07

Интересен качественный выбор мебели для дома.

Главная проблема в том что предложении у нас в Минске много, вот и планирую для себя понять какой вариант свойственно себя оправдывает.

Что скажите по этому поводу, дайте рекомендации и советы.