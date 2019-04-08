gambit » 08 апр 2019, 19:37

kerch писал(а): Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?

Очень советую Вам в свободное время на этой странице почитать, чем конкретно лучше будет металлочерепица https://ppkprofil.ru/ . Если же в двух словах, то она значительно превосходит по своей долговечности шифер, и практически не реагирует на осадки, а также температуру. А про их разницу во внешнем виде, наверное, можно и вовсе не говорить.