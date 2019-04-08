Кровля крыши

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Кровля крыши

Новое сообщение kerch » 08 апр 2019, 19:30

Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?


kerch
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Re: Кровля крыши

Новое сообщение gambit » 08 апр 2019, 19:37

kerch писал(а):Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?

Очень советую Вам в свободное время на этой странице почитать, чем конкретно лучше будет металлочерепица https://ppkprofil.ru/ . Если же в двух словах, то она значительно превосходит по своей долговечности шифер, и практически не реагирует на осадки, а также температуру. А про их разницу во внешнем виде, наверное, можно и вовсе не говорить.

gambit
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Re: Кровля крыши

Новое сообщение ymka » 20 июн 2019, 00:43

Отличный сервис на самом деле, мне все понравилось
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Re: Кровля крыши

Новое сообщение sprosst » 19 окт 2022, 19:43

kerch писал(а):Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?

Какой бы вариант кровли вы не выбрали, рекомендую обязательно сделать еще и обогрев кровли, а также водосточной системы. Так вы забудете про обледенение и снег, обезопасив себя от падения с крыши сосулек и кусков льда. Могу порекомендовать компанию "Град" http://obogrev.aograd.ru которая выполняет монтаж греющего кабеля под ключ и очень качественно. Система автоматически включается при достижении определенной температуры и эффективно справляется со своими задачами. В общем рекомендую, не пожалеете!

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sprosst
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