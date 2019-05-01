Большое зеркало в спальню
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Большое зеркало в спальню
Хочу у себя в спальне повесить большое зеркало и вот сейчас занимаюсь тем что ищу где смогу в Москве купить такое но не могу найти,вы мне могли бы подсказать где купить такое можно ?
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Большое зеркало в спальню
Смотря еще на сколько большое зеркало,возможно вам просто нужно будет его заказывать чтобы на заказ по тем размерам которое вам нужно вам его сделали.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Большое зеркало в спальню
Да купить вы его то сможете но это придется вам скорее всего очень много времени потратить на его поиски так что на много лучше уже вам будет его заказать,я вот заказывал себе очень большое зеркало в компании по адресу нагорная 17 перегородки вот они то мне его и сделали отлично,сайт компании для связи вот вам peregorodki17.ru к ним обратиться мне кажется проще всего и они сделают и качественно и не дорого.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Большое зеркало в спальню
Зеркало в спальне на потолке лучше делать
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Большое зеркало в спальню
Можно и так как вы хотите сделать, мне идея ваша очень нравится, даже решил узнать где делают подобные зеркала инашел компанию https://xn----7sbocgtdfd0aepso.xn--p1ai/ наверное у них закажу сам, а потом отпишусь как все прошло, отзывы почитал немного они хорошие о них
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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