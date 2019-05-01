Большое зеркало в спальню

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Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Flyer » 01 май 2019, 13:53

Хочу у себя в спальне повесить большое зеркало и вот сейчас занимаюсь тем что ищу где смогу в Москве купить такое но не могу найти,вы мне могли бы подсказать где купить такое можно ?


Flyer
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Laurent » 01 май 2019, 16:11

Смотря еще на сколько большое зеркало,возможно вам просто нужно будет его заказывать чтобы на заказ по тем размерам которое вам нужно вам его сделали.
Laurent
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Liberator » 02 май 2019, 01:49

Да купить вы его то сможете но это придется вам скорее всего очень много времени потратить на его поиски так что на много лучше уже вам будет его заказать,я вот заказывал себе очень большое зеркало в компании по адресу нагорная 17 перегородки вот они то мне его и сделали отлично,сайт компании для связи вот вам peregorodki17.ru к ним обратиться мне кажется проще всего и они сделают и качественно и не дорого.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Большое зеркало в спальню

Новое сообщение burbon » 20 авг 2019, 20:29

Зеркало в спальне на потолке лучше делать
burbon
Писатель
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Prokl » 20 авг 2019, 20:51

Можно и так как вы хотите сделать, мне идея ваша очень нравится, даже решил узнать где делают подобные зеркала инашел компанию https://xn----7sbocgtdfd0aepso.xn--p1ai/ наверное у них закажу сам, а потом отпишусь как все прошло, отзывы почитал немного они хорошие о них
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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