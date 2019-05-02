Стеклянный стол на кухню.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Стеклянный стол на кухню.
Всегда хотел себе на кухне стеклянный стол но к большому сожалению я не могу по магазинам найти ничего для себя подходящего,подскажите где в Москве можно его купить ?
Последний раз редактировалось Liberator 02 май 2019, 12:41, всего редактировалось 3 раз(а).
- Liberator
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
-
Re: Стеклянный стол на кухню.
Если хорошо посмотреть по магазинам то найти стеклянный стол я думаю вам можно будет,вы по всей видимости просто на просто очень плохо смотрели.
Последний раз редактировалось Alyabyev 02 май 2019, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
- Alyabyev
- Читатель
-
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
-
Re: Стеклянный стол на кухню.
Liberator писал(а):Всегда хотел себе на кухне стеклянный стол но к большому сожалению я не могу по магазинам найти ничего для себя подходящего,подскажите где в Москве можно его купить ?
Для того чтобы купить стеклянный стол на кухню не обязательно ходить по магазинам, можно просто заказать его в интернете, ведь покупка кухонной мебели онлайн имеет множество преимуществ - https://www.infoport.live/news/odessa-news/pokupka-mebeli-dlya-kuhni-v-internet-magazine-plyusy-i-minusy/ . Ведь онлайн можно найти такие варианты. которых вы в обычных магазинах никогда не встретите.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
-
Re: Стеклянный стол на кухню.
Когда то покупала в Икеи, но сейчас она не работает.
-
VikiSamva
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6