Стеклянный стол на кухню.

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Стеклянный стол на кухню.

Новое сообщение Liberator » 02 май 2019, 02:14

Всегда хотел себе на кухне стеклянный стол но к большому сожалению я не могу по магазинам найти ничего для себя подходящего,подскажите где в Москве можно его купить ?


Последний раз редактировалось Liberator 02 май 2019, 12:41, всего редактировалось 3 раз(а).
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Re: Стеклянный стол на кухню.

Новое сообщение Alyabyev » 02 май 2019, 04:14

Если хорошо посмотреть по магазинам то найти стеклянный стол я думаю вам можно будет,вы по всей видимости просто на просто очень плохо смотрели.
Последний раз редактировалось Alyabyev 02 май 2019, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
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Re: Стеклянный стол на кухню.

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 02 июн 2019, 16:09

Liberator писал(а):Всегда хотел себе на кухне стеклянный стол но к большому сожалению я не могу по магазинам найти ничего для себя подходящего,подскажите где в Москве можно его купить ?

Для того чтобы купить стеклянный стол на кухню не обязательно ходить по магазинам, можно просто заказать его в интернете, ведь покупка кухонной мебели онлайн имеет множество преимуществ - https://www.infoport.live/news/odessa-news/pokupka-mebeli-dlya-kuhni-v-internet-magazine-plyusy-i-minusy/ . Ведь онлайн можно найти такие варианты. которых вы в обычных магазинах никогда не встретите.

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Re: Стеклянный стол на кухню.

Новое сообщение VikiSamva » 15 мар 2022, 19:39

Когда то покупала в Икеи, но сейчас она не работает.
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