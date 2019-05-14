Теплый пол
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Теплый пол
Мне нужно в новый дом теплый пол сделанный под ламинат,к кому обратиться
- ТониСтарк
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
-
Re: Теплый пол
когда мы делали ремонт в доме,мы тоже делали теплый дом,обращались в фирму которая занимается этими видами работ.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
-
Re: Теплый пол
Пол какой выбрал электрику или водяной? Хотя дело твое посмотри полы и все для них есть на https://sochi.priceclimate.com/category ... plye-poly/ там и для водяных и для электрических полов абсолютно все есть и терморегулятор можешь там подобрать тоже свободно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Теплый пол
Внутрипольный конвектор я делал чтобы не было холода от пола, у нас фундамент не высокий, поэтому воздушная подушка небольшая и полы постоянно холодные были но во время ремонта решили так сделать и знаете помогло на все 100% покупали внутрипольные конвекторы на http://www.kck20.ru/breez.php
- glebushka
- Писатель
-
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
-
Re: Теплый пол
Интересно , на теплые полы можно ставить тяжелую мебель .
-
igordk
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6