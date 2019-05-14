Теплый пол

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Теплый пол

Новое сообщение ТониСтарк » 14 май 2019, 19:18

Мне нужно в новый дом теплый пол сделанный под ламинат,к кому обратиться


ТониСтарк
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Re: Теплый пол

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 16 май 2019, 17:48

когда мы делали ремонт в доме,мы тоже делали теплый дом,обращались в фирму которая занимается этими видами работ.
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Сообщения: 32
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Re: Теплый пол

Новое сообщение Prokl » 22 авг 2019, 23:02

Пол какой выбрал электрику или водяной? Хотя дело твое посмотри полы и все для них есть на https://sochi.priceclimate.com/category ... plye-poly/ там и для водяных и для электрических полов абсолютно все есть и терморегулятор можешь там подобрать тоже свободно
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Re: Теплый пол

Новое сообщение glebushka » 23 авг 2019, 21:10

Внутрипольный конвектор я делал чтобы не было холода от пола, у нас фундамент не высокий, поэтому воздушная подушка небольшая и полы постоянно холодные были но во время ремонта решили так сделать и знаете помогло на все 100% покупали внутрипольные конвекторы на http://www.kck20.ru/breez.php
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Re: Теплый пол

Новое сообщение igordk » 24 окт 2019, 13:22

Интересно , на теплые полы можно ставить тяжелую мебель .
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