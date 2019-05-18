люстра

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

люстра

Новое сообщение Oinar » 18 май 2019, 14:50

У меня люстра уже довольно таки старая на даче и я вот хочу новую купить, подскажите где мне заказать новую люстру?


Oinar
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
Вернуться к началу

Re: люстра

Новое сообщение Карабас » 18 май 2019, 17:16

ну так да, нужно новую люстру покупать если уже старая не устраивает я сам вот люблю новые вещи и предметы
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: люстра

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 май 2019, 22:44

Здравствуйте, ну вот новую люстру конечно нужно искать так как без нее, в вашем помещении будет не очень то и уютно, советую вообще обратится в магазин https://220svet.ru Они вам смогут это сделать)
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: люстра

Новое сообщение VikiSamva » 20 июн 2022, 18:23

Не старая, через несколько лет будет раритетная.
Аватара пользователя
VikiSamva
Фанат
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group