люстра
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люстра
У меня люстра уже довольно таки старая на даче и я вот хочу новую купить, подскажите где мне заказать новую люстру?
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: люстра
ну так да, нужно новую люстру покупать если уже старая не устраивает я сам вот люблю новые вещи и предметы
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: люстра
Здравствуйте, ну вот новую люстру конечно нужно искать так как без нее, в вашем помещении будет не очень то и уютно, советую вообще обратится в магазин https://220svet.ru Они вам смогут это сделать)
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: люстра
Не старая, через несколько лет будет раритетная.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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