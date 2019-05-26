djum » 16 июл 2019, 10:38

Laurent писал(а): У меня свой частный дом и мне бы хотелось отделать его сайдингом потому как мне очень нравится как это смотрится и вот я ищу строителей кто сможет это хорошо сделать,где в Москве я могу их найти ?

Тю, а зачем кого-то искать?

Я сам допустим дачу сайдингом обшил. Там оказалось не так уж и сложно+ намного дешевле, чем людей нанимать.

Инструкцию нашел на https://krrot.net, за недельку все сделал своими руками (ну конечно кум помогал немного) и без всяких строителей.

Вышло очень даже ничего как для первого раза.