Отделка дома сайдингом

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Отделка дома сайдингом

Новое сообщение Laurent » 26 май 2019, 12:40

У меня свой частный дом и мне бы хотелось отделать его сайдингом потому как мне очень нравится как это смотрится и вот я ищу строителей кто сможет это хорошо сделать,где в Москве я могу их найти ?


Laurent
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Re: Отделка дома сайдингом

Новое сообщение Flyer » 26 май 2019, 18:53

Сайдинг не так то и просто делать и вообще вот я лично у себя дом просто сделал шубой и вполне меня все устроило как выглядит и по качеству получилось довольно не плохо.
Flyer
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Re: Отделка дома сайдингом

Новое сообщение Liberator » 28 май 2019, 12:02

Шубой то отделать дом возможно и хорошо и она даже его утепляет но все равно смотреться будет не очень хорошо,я сам предпочел отделать свой дом сайдингом,обращался в эту компанию https://avimontazh.ru они очень хорошо справились с задачей,сейчас мой дом смотрится очень хорошо и богато,советую и вам к ним обратиться.
Liberator
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Re: Отделка дома сайдингом

Новое сообщение djum » 16 июл 2019, 10:38

Laurent писал(а):У меня свой частный дом и мне бы хотелось отделать его сайдингом потому как мне очень нравится как это смотрится и вот я ищу строителей кто сможет это хорошо сделать,где в Москве я могу их найти ?

Тю, а зачем кого-то искать?

Я сам допустим дачу сайдингом обшил. Там оказалось не так уж и сложно+ намного дешевле, чем людей нанимать.

Инструкцию нашел на https://krrot.net, за недельку все сделал своими руками (ну конечно кум помогал немного) и без всяких строителей.

Вышло очень даже ничего как для первого раза.

djum
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