Мебель
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Мебель
Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где в Минске я могу получить хорошую мебель?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мебель
К сожалению, почти все наши магазины продают не очень хорошую мебель, потому что я уже купил мебель в прихожей для себя и начал ломаться, советую обратить внимание на качество.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мебель
К слову брать готовую мебель мне никогда не нравилось так что я предпочитал как то постоянно на заказ ее брать да и найти где заказать неплохую тоже ведь не попросту,я заказывал мебель в данной компании https://omebel.by они делают хорошую мебель из высококачественного материала и отменно,так что сможете у них заказать.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мебель
А в интернете вы не смотрели мебель для кухни? Сейчас там можно найти очень хорошую мебель по выгодной цене. А как правильно подобрать кухонный гарнитур вы можете узнать из этой статьи - https://radioclub.ua/news/stilnyy-interer-kuhni-za-schet-pravilno-podobranno-7364.html в которой мебельные эксперты рассказывают как сделать стильную и современную кухню.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Мебель
vivary писал(а):Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где я могу получить хорошую мебель?
Ох, вы правы, на 100% правы.
Сейчас вроде и магазинов много, и каталоги, а выбрать то и не из чего...
Мы вон в прошлом году ремонт делали, высмотрели интересный вариант дизайна кухни на https://modernplace.ru, решили реализовать его у себя, так почти весь город объездили, пока нашли то что хотели.
Так что да, вроде и мебель есть счас, а выбрать тяжело.
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Re: Мебель
Да ну, сейчас выбор кухонь очень большой, готовые можно купить, или сделать под заказ.
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VikiSamva
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Re: Мебель
Вот и я тоже думаю, что лучше сделать мебель под заказ, ведь в этом случае она будет индивидуальна в Вашем интерьере. А вообще, советую Вам обратить внимание на шпонирование https://woody-wood.ru/uslugi/, ведь такая кухня Вам очень долго прослужит.
- Рибон
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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