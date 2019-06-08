djum » 11 июл 2019, 10:57

vivary писал(а): Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где я могу получить хорошую мебель?

Ох, вы правы, на 100% правы.

Сейчас вроде и магазинов много, и каталоги, а выбрать то и не из чего...

Мы вон в прошлом году ремонт делали, высмотрели интересный вариант дизайна кухни на https://modernplace.ru, решили реализовать его у себя, так почти весь город объездили, пока нашли то что хотели.

Так что да, вроде и мебель есть счас, а выбрать тяжело.