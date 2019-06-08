Мебель

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Мебель

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:21

Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где в Минске я могу получить хорошую мебель?


vivary
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Re: Мебель

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:22

К сожалению, почти все наши магазины продают не очень хорошую мебель, потому что я уже купил мебель в прихожей для себя и начал ломаться, советую обратить внимание на качество.
ymka
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Re: Мебель

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:26

К слову брать готовую мебель мне никогда не нравилось так что я предпочитал как то постоянно на заказ ее брать да и найти где заказать неплохую тоже ведь не попросту,я заказывал мебель в данной компании https://omebel.by они делают хорошую мебель из высококачественного материала и отменно,так что сможете у них заказать.
ymka
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Re: Мебель

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 21 июн 2019, 12:01

А в интернете вы не смотрели мебель для кухни? Сейчас там можно найти очень хорошую мебель по выгодной цене. А как правильно подобрать кухонный гарнитур вы можете узнать из этой статьи - https://radioclub.ua/news/stilnyy-interer-kuhni-za-schet-pravilno-podobranno-7364.html в которой мебельные эксперты рассказывают как сделать стильную и современную кухню.

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Mila Kovalchuk
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Re: Мебель

Новое сообщение djum » 11 июл 2019, 10:57

vivary писал(а):Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где я могу получить хорошую мебель?

Ох, вы правы, на 100% правы.

Сейчас вроде и магазинов много, и каталоги, а выбрать то и не из чего...

Мы вон в прошлом году ремонт делали, высмотрели интересный вариант дизайна кухни на https://modernplace.ru, решили реализовать его у себя, так почти весь город объездили, пока нашли то что хотели.

Так что да, вроде и мебель есть счас, а выбрать тяжело.

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djum
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Re: Мебель

Новое сообщение VikiSamva » 15 мар 2022, 19:38

Да ну, сейчас выбор кухонь очень большой, готовые можно купить, или сделать под заказ.
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Re: Мебель

Новое сообщение Рибон » 15 мар 2022, 23:22

Вот и я тоже думаю, что лучше сделать мебель под заказ, ведь в этом случае она будет индивидуальна в Вашем интерьере. А вообще, советую Вам обратить внимание на шпонирование https://woody-wood.ru/uslugi/, ведь такая кухня Вам очень долго прослужит.
Рибон
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