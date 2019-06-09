Кухня
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Кухня
В этом году я сделал ремонт на кухне и сэкономил достаточно денег, чтобы заменить кухню, скажите, где можно сделать кухню на заказ?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Кухня
Я купил себе уже готово, для заказа тоже неизвестно и сколько ждать ......
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Кухня
Я могу сказать ребятам, которые занимаются сборкой кухонь под ключ https://ikitchens.by, они давно работают в этом направлении т.е. есть серьезный опыт; они построили очень дорогую кухню для родителей своей жены, но собрались отлично!
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Кухня
Если вы используете на кухне столешницу из камня kitchen.slotex.ru/designs/tabletop/slotex-classic вы сможете освободить пространство кухни и придать оригинальности интерьеру.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Кухня
есть серьезный опыт; они построили очень дорогую кухню для родителей своей жены, но собрались отлично
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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