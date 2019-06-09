Кухня

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Кухня

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:27

В этом году я сделал ремонт на кухне и сэкономил достаточно денег, чтобы заменить кухню, скажите, где можно сделать кухню на заказ?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Кухня

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:28

Я купил себе уже готово, для заказа тоже неизвестно и сколько ждать ......
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Кухня

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:29

Я могу сказать ребятам, которые занимаются сборкой кухонь под ключ https://ikitchens.by, они давно работают в этом направлении т.е. есть серьезный опыт; они построили очень дорогую кухню для родителей своей жены, но собрались отлично!
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Кухня

Новое сообщение Weelka » 07 ноя 2019, 04:26

Если вы используете на кухне столешницу из камня kitchen.slotex.ru/designs/tabletop/slotex-classic вы сможете освободить пространство кухни и придать оригинальности интерьеру.
Weelka
Читатель
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Кухня

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 13:43

есть серьезный опыт; они построили очень дорогую кухню для родителей своей жены, но собрались отлично
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Viksa
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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