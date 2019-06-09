Обои

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Обои

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:30

Всем доброго времени суток, у меня небольшая просьба к вам, в общем мне нужна помощь в выборе обоев, так как я не силен в этом, ребята. Бросай свои варианты, будет очень интересно посмотреть.


vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Обои

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:31

Я хотел бы помочь вам, но, к сожалению, я не знаю об этой теме, но если я что-то найду, я обязательно с вами свяжусь
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Обои

Новое сообщение Вармолей » 19 июн 2019, 02:12

Привет, я надеюсь, что вы будете счастливы, если я расскажу вам то, что знаю наверняка, кто сможет вам помочь. Совсем недавно я тоже делал ремонт в своей квартире, и когда я столкнулся с вопросом, где и какие обои купить, я сразу же обратился к проверенной компании graffiti.ua, потому что там просто невозможно сделать плохой выбор, потому что любые фотообои оптом в Одессе будут выглядеть очень круто, я знаю это сам, и цены там вполне разумные.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Обои

Новое сообщение Prokl » 21 авг 2019, 02:27

Прошу прощения, но могу вас заверить что лучше фотообои будет взять за основу, мне кажется это будет стильно и красиво, многие выбирают сейчас такие обои для квартир и офисов, это не удивительно, я себе так же планирую купить фотообои на https://artconvas.ru/
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Обои

Новое сообщение nazar123 » 18 сен 2019, 15:25

Если вы желаете изучить наиболее стильные варианты обоев на текущий год, то обязательно посетите статью на всем уже давно известном портале Remoo.ru. Вы узнаете как нужно правильно подбирать обои к помещение, какие разновидности бывают и многое другое.

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nazar123
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Обои

Новое сообщение VikiSamva » 24 май 2021, 23:47

Мне тоже нужны обои в стиле Прованс, нигде подходящих не могу найти.
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VikiSamva
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Откуда: Россия
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