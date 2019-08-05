Тумбы из массива дерева?

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Тумбы из массива дерева?

Новое сообщение Hoollywood23 » 05 авг 2019, 09:58

Вопрос в том, где можно заказать такие тумбы, которые были бы в точности такие, как весь наш спальный гарнитур? То есть интересует выполнение работы под имеющуюся мебель.


Hoollywood23
 
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Зарегистрирован: 31 июл 2019, 19:41
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