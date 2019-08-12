Покупка новой люстры
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Покупка новой люстры
У меня в зале висит люстра но к большому сожалению она не очень хорошо вписывается в общий вид так как она довольно старая еще старых времен и вот я решил заменить ее и купить новую,где в Москве хорошую люстру можно купить ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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