Покупка новой люстры

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Покупка новой люстры

Новое сообщение Laurent » 12 авг 2019, 19:24

У меня в зале висит люстра но к большому сожалению она не очень хорошо вписывается в общий вид так как она довольно старая еще старых времен и вот я решил заменить ее и купить новую,где в Москве хорошую люстру можно купить ?


Laurent
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