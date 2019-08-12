Laurent » 12 авг 2019, 19:24

У меня в зале висит люстра но к большому сожалению она не очень хорошо вписывается в общий вид так как она довольно старая еще старых времен и вот я решил заменить ее и купить новую,где в Москве хорошую люстру можно купить ?