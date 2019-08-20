Видеонаблюдение
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Видеонаблюдение
Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Видеонаблюдение
Prokl писал(а):Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара
Ip лучше всего они незаметны и не требуют протяжки кабеля
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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