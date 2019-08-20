Видеонаблюдение

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Видеонаблюдение

Новое сообщение Prokl » 20 авг 2019, 16:26

Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара


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Prokl
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Re: Видеонаблюдение

Новое сообщение Smidt » 20 авг 2019, 20:14

Prokl писал(а):Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара

Ip лучше всего они незаметны и не требуют протяжки кабеля

Smidt
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