Как прогнать кротов с участка?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как прогнать кротов с участка?

Новое сообщение Dimotrex » 21 авг 2019, 06:36

На днях заметил множество кротовьих нор на участке. Грядки с морковью уже попортили... Как этих кротов прогнать?


Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group