Как прогнать кротов с участка?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Как прогнать кротов с участка?
На днях заметил множество кротовьих нор на участке. Грядки с морковью уже попортили... Как этих кротов прогнать?
- Dimotrex
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10