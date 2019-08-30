Надо отмыть окна

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Надо отмыть окна

Новое сообщение Barrracuda » 30 авг 2019, 07:30

Тут есть люди с Нью-Йорка? Если да, то напишите клининг-службы, занимающиеся мойкой окон.


Barrracuda
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Надо отмыть окна

Новое сообщение Kostara19 » 30 авг 2019, 09:33

А что, настолько грязные окна что самому из помыть вообще не вариант?
Kostara19
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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