Надо отмыть окна
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Надо отмыть окна
Тут есть люди с Нью-Йорка? Если да, то напишите клининг-службы, занимающиеся мойкой окон.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Надо отмыть окна
А что, настолько грязные окна что самому из помыть вообще не вариант?
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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