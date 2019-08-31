Письменный стол

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Письменный стол

Новое сообщение Liberator » 31 авг 2019, 17:52

Для того чтобы моему ребенку было удобно дома делать уроки мне нужно купить ему новый и хороший письменный стол и вот я ищу где в Москве смогу приобрести хороший стол,можете подсказать где можно будет его купить ?


Liberator
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Сообщения: 31
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Re: Письменный стол

Новое сообщение Alyabyev » 31 авг 2019, 20:22

По магазинам мебели смотрите и там уж точно вы найти все себе сможете,выбор там я думаю не везде будет большим но если магазин крупный то там уж точно вы найти сможете себе отличный стол.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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