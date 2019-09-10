Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?
Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти? Если да, то где конкретно?
- gambit
- Фанат
-
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?
Да, и неоднократно. А потому, могу порекомендовать и Вам купить шерстяной ковер вот на этом ресурсе https://carpetstar.ru/sherstyanye-kovry/ . Он обладает довольно-таки приемлемыми расценками на товар, и гарантирует его высочайшее качество изготовления.
- wenow
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Re: Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?
gambit писал(а):Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти? Если да, то где конкретно?
Да. Дома есть ковер из шерсти альпаки. Очень приятный на ощупь и по дизайну достаточно симпатичный. А еще советовала бы вот этот магазин https://venera-carpet.ru/ особенно если ищите оптовые предложения по приобретению ковровых изделий.
Тут вы точно найдете хороший выбор ковров.
Посмотрите.
Вам точно понравятся такие ковры.
-
Bambaleyla
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 19:15
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7