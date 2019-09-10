Bambaleyla » 14 дек 2021, 15:18

gambit писал(а): Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти? Если да, то где конкретно?

Да. Дома есть ковер из шерсти альпаки. Очень приятный на ощупь и по дизайну достаточно симпатичный. А еще советовала бы вот этот магазин https://venera-carpet.ru/ особенно если ищите оптовые предложения по приобретению ковровых изделий.

Тут вы точно найдете хороший выбор ковров.

Посмотрите.

Вам точно понравятся такие ковры.