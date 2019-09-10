Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?

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Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?

Новое сообщение gambit » 10 сен 2019, 20:22

Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти? Если да, то где конкретно?


gambit
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Re: Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?

Новое сообщение wenow » 12 сен 2019, 10:48

Да, и неоднократно. А потому, могу порекомендовать и Вам купить шерстяной ковер вот на этом ресурсе https://carpetstar.ru/sherstyanye-kovry/ . Он обладает довольно-таки приемлемыми расценками на товар, и гарантирует его высочайшее качество изготовления.
wenow
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Re: Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти?

Новое сообщение Bambaleyla » 14 дек 2021, 15:18

gambit писал(а):Покупали ли Вы когда-нибудь ковёр из шерсти? Если да, то где конкретно?

Да. Дома есть ковер из шерсти альпаки. Очень приятный на ощупь и по дизайну достаточно симпатичный. А еще советовала бы вот этот магазин https://venera-carpet.ru/ особенно если ищите оптовые предложения по приобретению ковровых изделий.

Тут вы точно найдете хороший выбор ковров.

Посмотрите.

Вам точно понравятся такие ковры.

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