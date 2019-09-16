Prokl » 25 сен 2019, 21:09

burbon писал(а): Диван я купил проблем у меня с ним не было но вот остальную мебель в гостиную какую взять и в каком цвете и варианте?

Я заказывал почти всю мебель кроме мягкой тут http://mymebel.spb.ru заказал угловой комод, шкаф и еще кровать-чердак для детской, потом еще что-то не помню но там же заказывал. Вся мебель качественная, аккуратно изготовлена по моим размерам