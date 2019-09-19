Вопрос про стол

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Вопрос про стол

Новое сообщение Kostara19 » 19 сен 2019, 14:52

Хочу сыну купить новый письменный стол. Из какого дерева лучше его брать?


Kostara19
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Вопрос про стол

Новое сообщение Barrracuda » 19 сен 2019, 17:04

Лучше всего конечно стол из массива брать. Неважно какого дерева :)
Barrracuda
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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