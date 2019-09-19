Вопрос про стол
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Вопрос про стол
Хочу сыну купить новый письменный стол. Из какого дерева лучше его брать?
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Вопрос про стол
Лучше всего конечно стол из массива брать. Неважно какого дерева
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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