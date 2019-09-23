lynaaa » 23 сен 2019, 09:11

Слушайте, у меня такой вопрос: как считаете, стоит ли делать дорожку в саду из мраморной плитки? Как она подходит для этих целей? Просто сосед убеждает что лучше из камня делать дорожку, но по мне это слишком дорого.