Мраморная плитка

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Мраморная плитка

Новое сообщение lynaaa » 23 сен 2019, 09:11

Слушайте, у меня такой вопрос: как считаете, стоит ли делать дорожку в саду из мраморной плитки? Как она подходит для этих целей? Просто сосед убеждает что лучше из камня делать дорожку, но по мне это слишком дорого.


lynaaa
 
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Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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