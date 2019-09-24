Танька » 24 сен 2019, 22:07

Услуги магазина Vivatdekor:

Консультации по дизайну и использованию декоров в различных стилях https://vivatdecor.com/product-category ... e-effekty/

Консультации и подбор материалов, поставка материалов только высокого качества

Нанесение декоративных штукатурок, создание неповторимых декоративных эффектов и реализация дизайнерских задумок.

Консультации технолога перед началом и во время проведения работ

Если Вам необходимо нанести декоративную штукатурку, то компания «Vivatdecor» рада предложить Вам свои профессиональные услуги. Вам нужно только отправить заявку и наши специалисты свяжутся с Вами в удобное для Вас время, помогут разобраться в разнообразии стилей и вариантов декора, подберут варианты декора и комплекс работ персонально под Вас.

Специалисты компании имеют большой практический опыт в подготовке технических заданий любого уровня сложности на любой объем работ. Они оперативно и профессионально проведут осмотр и замеры Вашего объекта и предложат оптимальный комплекс услуг для того, чтобы реализовать все Ваши пожелания.

Мастера качественно выполнят для Вас все декоративные работы на самом высоком уровне. Качество работы мастеров постоянно контролируется, а их квалификацию регулярно повышается. Мы создаем декоры, которые отвечают самым взыскательным требованиям и вкусам заказчиков.

В работе мы используем только проверенные временем и объектами материалы, в качестве которых мы уверены как в самих себе. Все материалы экологически чистые и сертифицированные и соответствуют европейским стандартам качества. Кроме того мы сами осуществляем контроль за качеством материалов и стремимся к использованию инновационных решений, которые позволяют повысить качество и оптимизировать работу. Это экономит Ваше время, отведенное на ремонт.

Благодаря ответственности и профессионализму каждого работника Вы получаете высокий уровень обслуживания, профессиональный подход ко всем вопросам (от составления технического задания и подготовки дизайн-проекта до выполнения отделочных и декоративно-художественных работ), минимальные сроки реализации Ваших замыслов и реальный уровень цен на все выполняемые работы.

Мы можем создать и воплотить в жизнь дизайн любой сложности. Гарантируем профессиональный, индивидуальный и нешаблонный подход к каждому клиенту.

Мы покажем какие чудеса можно сделать при помощи декора и сделаем такое чудо в Вашем интерьере!

5 причин работать с нами

У нас в команде только профессионалы

Квалифицированная поддержка на всех этапах ремонта

Своевременная и качественная сдача работ

Работаем с проверенными и качественными материалами

Индивидуальный дизайн по Вашему желанию

Контакты:

(044) 338 08 68

(097) 300 77 55

(099) 565 62 63