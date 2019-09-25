Сколько стоит мебель на заказ?

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Сколько стоит мебель на заказ?

Новое сообщение TukTuk » 25 сен 2019, 10:02

Хочу для новой квартиры купить новую мебель, но не в мебельном магазине взять готовую, а заказать изготовление под свои требования. Дорого ли будет стоить такая мебель?


TukTuk
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Re: Сколько стоит мебель на заказ?

Новое сообщение lynaaa » 25 сен 2019, 12:20

Естественно дорого. А вы как хотели? Изготовление мебели под собственные хотелки никогда дешево не стоило, это я вам говорю точно. Сейчас даже готовая мебель стоит дорого.
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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