Сколько стоит мебель на заказ?
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Сколько стоит мебель на заказ?
Хочу для новой квартиры купить новую мебель, но не в мебельном магазине взять готовую, а заказать изготовление под свои требования. Дорого ли будет стоить такая мебель?
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Сколько стоит мебель на заказ?
Естественно дорого. А вы как хотели? Изготовление мебели под собственные хотелки никогда дешево не стоило, это я вам говорю точно. Сейчас даже готовая мебель стоит дорого.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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