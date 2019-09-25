Lechuy » 25 сен 2019, 18:38

Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке Киева? Такой вопрос является очень весомым при покупке недвижимости потому что, каждый человек хочет вкладывать свои собственные средства с минимальными рисками. Именно поэтому часто выбирают вторичный рынок недвижимости, так как этот вариант предусматривает скорее всего, практическое получение недвижимости в собственность в отличие от, например, участия в финансировании жилья на стадии строительства.