Хочу купить квартиру в Киеве

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Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Lechuy » 25 сен 2019, 18:38

Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке Киева? Такой вопрос является очень весомым при покупке недвижимости потому что, каждый человек хочет вкладывать свои собственные средства с минимальными рисками. Именно поэтому часто выбирают вторичный рынок недвижимости, так как этот вариант предусматривает скорее всего, практическое получение недвижимости в собственность в отличие от, например, участия в финансировании жилья на стадии строительства.


Lechuy
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