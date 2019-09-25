Хочу купить квартиру в Киеве
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Хочу купить квартиру в Киеве
Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке Киева? Такой вопрос является очень весомым при покупке недвижимости потому что, каждый человек хочет вкладывать свои собственные средства с минимальными рисками. Именно поэтому часто выбирают вторичный рынок недвижимости, так как этот вариант предусматривает скорее всего, практическое получение недвижимости в собственность в отличие от, например, участия в финансировании жилья на стадии строительства.
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7